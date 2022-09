Kopf in den Wolken, Füße am Parkett

Hätte General Manager Roland Knor 2017 prophezeit, seine Dragonz werden in fünf Jahren in der höchsten Spielklasse stehen – er wäre wohl an dieser Stelle als Träumer abgestempelt worden.

Zwar hatte man beim BBC Nord schon früh ambitionierte Ziele, bemühte man sich doch stets nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Entsprechend entschied man sich nicht für den schnellen Weg (mit viel Geld starke Legionäre locken), sondern für den nachhaltigen.

Man nahm gezielt Spieler mit Entwicklungspotenzial auf und steckte viel Geld, Schweiß und Herzblut in den Nachwuchs — der nun breiter aufgestellt ist als bei so manch etablierter Konkurrenz.

Der Erfolg bestätigte die Vereinsphilosophie schneller als erwartet. Das darf übrigens sogar im Landessüden gefeiert werden. Denn: Am 1. Oktober startet das Superliga-Zeitalter für die Drachen gleich mit dem Derby in Oberwart.

Was will man mehr?