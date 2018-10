Im Vorjahr lief vieles noch einfach von der Hand: Der Rohrbrunner Traditionsverein, der vor etwas weniger als 20 Jahren gar in der damaligen Landesliga spielte, lief in der vergangenen Saison hinter dem Meister aus Strem und dem SV Kirchfidisch auf Rang drei ein.

Es war ein großes Lebenszeichen und scheint nur wenige Monate später wie aus einer anderen Zeit, denn kurz vor Ende der Hinrunde ist die Elf von Marko Stampar Letzter und die Rote Laterne wird wohl über den Winter im Jennersdorfer Bezirk hängen bleiben. Denn die abschließende Aufgabe gegen den UFC Sulz wird sicher auch alles andere als einfach. Nicht vergessen darf man die Verletztenproblematik, die zuletzt so weit ging, dass selbst Obmann Thomas „Schutti“ Wagner wieder von Beginn an in der Ersten kicken musste. Mit mäßigem Erfolg, denn gegen Tabellenführer Welgersdorf setzte es ein klares 1:5.

Jetzt gilt es sich in die Winterpause zu retten und neu aufzustellen, auch wenn der letzte Platz sicher nicht die wahre Kaderstärke des SVR widerspiegelt. Ohne die Ausfälle würde die Erste in anderen Sphären mitmischen. So muss man aus der aktuellen Lage das Beste machen. Diese hat auch positive Seiten: Für die jungen Kräfte etwa, ist sie auch Lerneffekt. Der könnte dann für die nächste Saison erste Früchte tragen.