Neu ist die derzeitige Situation für den SV Großpetersdorf nicht. In den letzten zehn Jahren war der SVG immer wieder im Abstiegskampf der 2. Liga zu finden. Zumindest bis knapp vor Saisonende kämpfte der Traditionsverein oft ums sportliche Überleben. Mal schaffte man es etwas früher, dann wieder später. Oben blieb der Klub immer – weil man die vorhandenen PS dann doch auf den Platz brachte und in wichtigen Spielen ganz einfach da war. So war es doch verwunderlich, dass man am Samstag in Kaltenbrunn 0:2 verlor. Verdient verlor, denn es war schlicht und ergreifend zu wenig. Die „SVG-Tugenden“ wären gefragt gewesen. Diese versteckte man und so ist Vorsicht geboten. Im schlimmsten Fall überwintert man nun gar als Letzter. Das sollte Weckruf genug sein, sich seiner Stärken zu besinnen und eher das Leichte, denn das Unmögliche zu versuchen.

Auch der Vorstand ist im Winter gefordert, zumindest etwas ins Risiko zu gehen. Das liest der bedachte Obmann Harald Schneller nur ungern, aber es wird irgendwann notwendig sein, wenn man das Team auf ein neues Level heben will. Dieser Spagat zwischen wirtschaftlich vernünftigem Handeln und sportlicher Verstärkung muss machbar sein. Denn die Konkurrenz schläft sicher nicht. Und genau da muss der SVG dann mit.