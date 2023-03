Schnellschuss oder Impuls?

Es ist kein Geheimnis, dass man sich in Siegendorf mehr erhofft hat als Abstiegskampf. Der Ostliga-Aufsteiger schielte vor Saisonbeginn Richtung einstelligen Tabellenplatz, zur Saisonhalbzeit gab es nur Rang 14 und eben den Kampf ums Liga-Überleben.

Dass man Trainer Marek Kausich, der die gesamte Vorbereitung verantwortete, nach einem 1:1 in Spiel eins des Frühjahrs auswechselt, mutet zumindest für Außenstehende (die freilich keinen genauen Einblick in den Verein haben) wenig logisch an und lässt viel Raum für Spekulationen.

Während hier so manchem der Begriff Schnellschuss in den Sinn kommt, artikuliert man es beim ASV knapp und ohne groß ins Detail zu gehen, mit der Notwendigkeit eines Impulses. Der sei im Moment eben wichtig, um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu lenken.

Eine gar nicht so unübliche Vorgehensweise im Fußballgeschäft. Entschieden wird es aber trotzdem nur am Rasen, ob es wirklich auch ein Impuls war.