Schulterblick voraus

Das kürzlich abgelaufene Jahr kann man beim FC Südburgenland nicht mit einem „Alles eitel Wonne“ abtun.

Seit 2003 ständiger Bestandteil der höchsten österreichischen Spielklasse, stieg der Traditionsverein ausgerechnet zu seinem 20-jährigen Jubiläum in die 2. Bundesliga ab.

Einige prägende Abgänge waren die Folge, der sportliche Motor stotterte im Herbst. Der Status quo ist mit Platz neun angespannt, denn nur dank des direkten Duells steht man trotz Punktegleichheit auf einem Nichtabstiegsplatz.

Zu wenig für die eigenen Ansprüche, auch wenn im Herbst vorrangig die Konsolidierung des Gesamtkonstruktes mit neuem Trainerteam rund um Dieter Sachs im Vordergrund stand.

In der Winter-Übertrittszeit mussten Verstärkungen her –, die kamen zuletzt in zweifacher Ausführung und werden sportlich für die Primäraufgabe Klassenerhalt helfen. Ist die geschafft, darf der Blick gerne wieder weiter nach oben gehen.