Südliche Erfolgstour

Seit gut einem Monat ist die neue Basketball-Spielzeit in vollem Gange. Und bisher läuft die für die südburgenländischen Teams richtig gut.

In der Superliga machen die Oberwart Gunners von sich reden. Von den sechs Ligaspielen konnten fünf gewonnen werden. Damit stehen die Gunners mit Gmunden, Vienna und Graz am geteilten ersten Platz. Auch international konnte bereits ein Sieg eingefahren werden, wenngleich es in den folgenden Spielen nicht ganz nach Wunsch lief.

Mit kleinen Rückschlägen war aber bereits im Vorfeld zu rechnen. Dafür erledigte man im Cup seine Hausaufgaben.

Stichwort Cup: Dort sind die Güssing/Jennersdorf Blackbirds, der Süd-Vertreter in der Zweiten Liga, bereits raus, deshalb läuft es in der Liga umso besser. Aus fünf Spielen holte man ebensoviele Siege. Was richtig gut ist!

Die vielen Erfolge der Süd-Teams machen definitiv Lust auf mehr. Vielleicht dürfen wir uns bald nicht nur über Siege, sondern dann auch über Titel freuen.