Die letzte Saison verlief für den SV Oberwart alles andere als positiv. Man erinnere sich zurück: Oberwart stieg nach vielen Jahren in der BVZ Burgenlandliga (oder noch höher) in die 2. Liga Süd ab und auch im Vorstand standen „Querelen“ an der Tagesordnung.

Nur ein Jahr später glätteten sich die Wogen. Seit dem 4. April 2017 läuft es wieder in eine positive Richtung. Mit Roland Horvath als Obmann und Präsident Gerhard Horn wurde ein Team aufgestellt, das sowohl intern als auch extern Ruhe in den Verein einkehren ließ. Mit dem erfahrenen Trainer Jürgen Halper war trotz Rückstand zur Winterpause schnell klar, dass alles dem Ziel BVZ Burgenlandliga untergeordnet werden müsse. Dazu wurde die Saison 2017/18 genützt, um sich finanziell und wirtschaftlich auf breitere Beine zu stellen. Das gelang, auch wenn bis zum Schluss gezittert werden musste: Mit dem 4:0 gegen Rechnitz feierte das Team nun vor dem UFC Jennersdorf den Meistertitel.

Zeit zum Ausruhen bleibt nicht. Wer den Coach kennt, weiß, dass er gemeinsam mit der Klubleitung bereits an einer schlagkräftigen Mannschaft für die neue Saison arbeitet. Verändert sich das Team nur punktuell und wird zudem verstärkt, dürfte der derzeitige Erfolgslauf weitergehen und ein etwaiger Wiederabstieg in der 2. Liga lange kein Thema mehr sein.