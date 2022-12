Bis 2016, bevor sich die Güssing Knights aus der Superliga zurückziehen mussten, gab es regelmäßig burgenländische Basketball-Derbys in der höchsten Spielklasse. Seither herrschte Flaute. Bis zu dieser Saison, denn die BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt gesellten sich als Aufsteiger zu den Oberwart Gunners.

Im Oktober gab es zum Liga-Startschuss das erste Burgenland-Duell seit Ewigkeiten. Jetzt steht sogar ein Derby-Doppel an. Am Samstag empfangen die Dragonz in der Superliga die Gunners.

Als Draufgabe folgt am kommenden Mittwoch, dem 21. Dezember, abermals in Eisenstadt, das Duell im Cup-Viertelfinale. Die burgenländischen Basketball-Fans dürfen sich deshalb ob der Derby-Dichte über ein verfrühtes Weihnachten freuen. Wer sich sportlich durchsetzen wird?

Fakt ist: Die Gunners gehen als klarer Favorit in die Duelle. Denn an ihrer rot-goldenen Nummer eins-Position hat sich trotz der Dragonz in der Superliga vorerst noch nichts geändert.