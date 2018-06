Es herrschte große Enttäuschung im Informstadion, als der SV Oberwart im vergangenen Jahr erstmals in seiner Historie aus der BVZ Burgenlandliga in die 2. Liga abstieg. Das Messen mit den Besten war vorbei. Und rund um den Traditionsverein wusste man, dass es nie ein Selbstläufer ist, Meister zu werden. So tat man sich zu Beginn schwer. Die anderen Teams sind qualitativ gut oder können über 90 Minuten Vollgas geben. Zudem überragte der UFC Jennersdorf, der noch immer eine Chance auf den Aufstieg besitzt, 2017 mit seiner Serie alle. Und dennoch trat man immer geschlossen auf, zeigte vor jedem Gegner Respekt und ist sich auch nach Schlusspfiff, egal wie das Spiel auch endete, nicht zu schade, auf die Zuseher zuzugehen. Es bleibt einfach eine sympathische Truppe, was man nun auch an anderen Orten zu schätzen weiß.

Sportlich wäre es ein Pfund aufzusteigen, denn die 2. Liga wird bald noch intensiver. Starke Aufsteiger, etablierte Vereine, die neue SPG Edelserpentin (Stuben und Bernstein), Güssing, Eberau, Jennersdorf (?) und wohl der SV Neuberg. Noch so ein Großer, der die 2. Liga wieder neu erlernen muss. Und auch wenn die Vorzeichen unterschiedlich sind, kann der SVO zumindest in Sachen Geschlossenheit und „Glauben an die Sache“ als Vorbild gelten.