Stimmenfang

Wenn ein Langzeitbürgermeister, eine aufstrebende junge Landtagsabgeordnete und der 3. Nationalratspräsident zur Gemeinderatswahl antreten, dann ist Spannung garantiert.

Die Rede ist von Kurt Maczek (SPÖ), Carina Laschober-Luif (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ) aus Pinkafeld. Zweitere möchte Kurt Maczek vor allem das Bürgermeisteramt streitig machen und Hofer wird angesichts seines Bekanntheitsgrades wahrscheinlich vom letzten Listenplatz aus einen Durchmarsch in den Gemeinderat machen.

Für das Amt des Bürgermeisters kandidiert er nicht. So richtig spannend wird es dann aber, wenn sich Hofer noch dazu durchringt und auch ein zweites Mal in den Bundespräsidentschaftswahlkampf, der in den nächsten Monaten Fahrt aufnehmen wird, einsteigt.

Ob dann noch Zeit für den Pinkafelder Wahlkampf bleibt? Wohl eher nicht, aber dann würde das Duell Maczek gegen Laschober-Luif wenigsten die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient.