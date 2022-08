Wer soll das bezahlen?

Ein neuer Stadtgarten, ein neuer Schulcampus und jetzt auch noch eine neue Innenstadt: In Oberwart könnte man meinen, der Reichtum sei ausgebrochen.

Der zweite Blick auf solche Großprojekte ist aber ganz wichtig und der zeigt dann auch, dass Investitionen nachhaltig sein können oder sogar müssen. Genau das hat sich auch die Stadt als Argumentation zurechtgelegt, um diese Projekte vor den Bürgern zu rechtfertigen.

Eine gute Taktik, bedenkt man, dass nachhaltiges Handeln eine immer größere Rolle in der Bevölkerung spielt. Trotzdem werden all diese Projekte mit Steuergeld umgesetzt und daher ist der achtsame Umgang damit wichtig.

Wenn man dann ein Großprojekt nach dem nächsten und das in Zeiten, in denen den Bürgern das Geld nur so aus den Taschen rinnt, präsentiert (Stichwort: Inflation), dann könnte das Unverständnis darüber trotzdem größer sein, als der Gedanke der Nachhaltigkeit.