Wer zahlt, schafft an

Grundsätzlich sollte man den ersten vor dem zweiten Schritt tun, beim Hausbau startet man auch nicht mit dem Dach. Im Burgenland ticken die Uhren aber wie so oft anders und da wird gerne der zweite Schritt vor dem ersten gemacht. Aktueller Anlassfall ist das Haus der Volksgruppen in Oberwart, welches im ehemaligen Städtischen Internat entstehen soll und wo man als Land Burgenland den Kauf groß angekündigt hat ohne einen gültigen Gemeinderatsbeschluss zu haben. Nun gut, der ist zwar reine Formsache, denn wer wird zu einem Projekt, das die identitätsgebende Rolle der burgenländischen Volksgruppen unterstreicht, Nein sagen. Die Hau-Ruck-Aktion in der man das Projekt aber präsentiert hat — die Stadtgemeinde hat einen Tag davor davon erfahren — zeigt aber wieder, wer das Geld hat, der schafft an. Hätte eine Gemeinde an dieser Stelle so agiert und einen Verkauf in der Öffentlichkeit angekündigt ohne Verträge zu haben, dann hätte die Gemeindeaufsicht schon an der Tür geklopft.