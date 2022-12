Wie teuer wird es?

Was für das Land der Neubau des Krankenhauses Oberwart ist, ist für die Stadt die Errichtung des Bildungscampus. 2023 will man das Projekt mit dem Spatenstich auf den Weg bringen. Während die Planungen in der finalen Phase sind — zuletzt wurde umgeplant — sind die Kosten für das Projekt weiter unbekannt. Die rund 40 Millionen Euro, die im Vorfeld immer wieder kolportiert wurden, seien, so die Verantwortlichen „Kaffeesudlesen“.

Angesichts der Größe des Projekts und der derzeitigen Teuerungen verständlich, dass man die tatsächlichen Kosten schwer abschätzen kann. Denkt man aber daran, dass es sich um Steuergeld handelt, dann wäre es die Pflicht, zumindest eine Kostenobergrenze bekannt zu geben, wie man es seitens des Landes auch beim Krankennhaus gemacht hat. Ob die Kosten dann halten, ist eine andere Frage. Zumindest bezeugen sie aber Transparenz.