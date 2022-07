Ambros live on stage in Pinkafeld

Werbung

Mit Hits, wie „Skifoan“, „Zwickt’s mi“, „Da Hofa“, „Für immer jung“, und „A Mensch möcht i bleibn“ begeistert Wolfgang Ambros seit Jahrzehnten ganze Generationen. Einige seiner Hits wird der 70- Jährige am 6. August auch in Pinkafeld zum Besten geben. Gemeinsam mit Mr. Bojangles tritt er dort beim Open Air der Konditorei Ulreich auf. „Es ist nicht das erste Mal, dass wir Wolfgang Ambros in die Region rund um Pinkafeld bringen, er war sicher schon um die 20 Mal bei uns, das erste Mal im Zuge eines Martinikirtages in den 90er-Jahren“, erzählte Helmut Ulreich.

Für die diesjährige Veranstaltung erwartet er rund 1.000 BesucherInnen. Damit diese gefahrenfrei dem Konzert beiwohnen können, wird für die Dauer der Veranstaltung die Kreuzgasse gesperrt werden. Tickets sind unter anderem in der Konditorei Ulreich und in deren Online-Shop erhältlich.

