Wolfau: Zu zweit zum zuckersüßen Meistertitel

Groß ist die Freude in Heinz Bayers (Zucker-) Bäckerei, gleich zwei Mitarbeiterinnen holten sich mit viel Fleiß ihren Meistertitel.

Mit Blumen und jede Menge Applaus empfingen Bäckermeister Heinz Bayer und sein Bäckerei-Team kürzlich die Mitarbeiterinnen Diana und Reghina, die nach einer langen und intensiven Ausbildungszeit im Betrieb, seit Kurzem Konditormeisterinnen sind.

Um sich zukünftig Konditormeisterinnen nennen zu dürfen, mussten die beiden aber nicht nur eine lange Ausbildung, sondern auch eine Prüfung, sozusagen die „Bewährungsprobe“ zur Konditorin absolvieren.

Drei Tage lang meisterten Diana und Reghina dafür verschiedene zuckersüße Aufgaben. Sie buken Torten für spezielle Anlässe, eine Aufschnitt-Torte, verschiedenste Pralinen, Teegebäck, Stückdesserts, eine warme Süßspeise und stellten ihr künstlerisches Talent beim Gestalten von Figuren und einem Blumenarrangement unter Beweis.

Mit der bestandenen Meisterprüfung geht für die beiden ein Traum in Erfüllung. Diana meint dazu: „Es war schon immer ein großer Traum von mir, Konditorin zu werden. Am Anfang habe ich aber gezögert und dann zuerst Businessmanagement studiert, bevor ich meine Lehre zur Konditorin begonnen habe. Die Abschlussprüfung war jetzt recht schwer, weil in kurzer Zeit viel zu machen war“, erzählt Diana, die nun umso glücklicher ist, die Prüfung mit Bravour bestanden zu haben.

Auf die spitzen Leistung seiner frisch gebackenen Meisterkonditorinnen ist Bäckermeister Heinz Bayer mächtig stolz und freut sich, dass sich seine Gäste zukünftig in seiner Bäckerei von den Backkünsten von Diana und Reghina überzeugen können.