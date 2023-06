1. Österreichisches Friedensforum auf Burg Schlaining

Es geht um den Erhalt von Frieden, in einer unvorhersehbar gewordenen globalen Landschaft. Und die vom Österreichische Friedenszentrum (ACP – Austrian Center for Peace) organisierte Konferenz auf Burg Schlaining versucht Antworten auf dieses komplexe Thema zu geben. Vertreter von Universitäten und Think Tanks, Start-ups und internationalen Organisationen sind geladen. Experten und DiplomatInnen aus Europa, Asien, Afrika, Nord- und Lateinamerika haben ihr Kommen zugesagt. „Es geht um zukunftsgerichtete Antworten und eine neue Praxis, wie man mit aktuellen Herausforderungen wie Klimawandel oder Technologiewandel in der Friedensarbeit umgeh“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Projektvorstellung.

„Frieden ist kein einfaches Thema, weder emotional noch intellektuell“, sagte Eva Huber, Direktor-Stellvertreterin am ACP und Konferenzbeauftragte. „Von unseren TeilnehmerInnen erwarte ich mir drei Dinge: Mut, um die eigenen Ansichten zu vertreten, Respekt für die Meinung anderer und kreative Neugierde, um gemeinsam neue Wege und Möglichkeiten für den Frieden und die Bewältigung der komplexen Probleme unserer Zeit zu entdecken“, so Huber. Denn, der Krieg in der Ukraine, die verstärkte Rivalität zwischen den Großmächten, der zunehmende Verlust von Lebensgrundlagen aufgrund der Klimakrise und der rasante technologische Wandel wirken sich dramatisch auf die Sicherheit und Stabilität in der Welt aus.

„Dass das Klima Ursache und Verlauf von Konflikten beeinflusst, ist heute in vielen Teilen der Welt schon keine Fiktion mehr. Es gilt, sich dieser Realität bewusst zu werden und zu handeln“, erklärt ACP-Präsident Norbert Darabos. Und ACP-Direktor Moritz Ehrmann betonte, dass wir uns in immer komplexeren Zeiten befinden. In Zeiten, in denen Konflikte durch das Ringen und die Konkurrenz zwischen den Großmächten, die Klimakrise oder den rasanten Technologiewandel angeheizt werden. „Beim Austrian Forum for Peace wollen wir allerdings nicht dabei stehenbleiben, nur Probleme zu benennen. Im Gegenteil, wir haben Expertinnen und Experten aus vielen Teilen der Erde zusammengerufen, um gemeinsam an Lösungen für die komplizierten Fragen unserer Zeit zu arbeiten, so Ehrmann.

Die Konferenz geht vom 3. bis 6. Juli über die Bühne. Zum Abschluss des ersten „Austrian Forum for Peace“ wird am 6. Juli der „Peace Tech-Marktplatz“ stattfinden. Unternehmen und Organisationen, die künstliche Intelligenz für Friedensarbeit nutzen, werden ihre innovativen Ideen, Projekte und Initiativen zur Verwendung von Technologie und digitalen Lösungen für den Frieden vorstellen. Die ersten Ergebnisse der Konferenz und Empfehlungen werden im Anschluss präsentiert.