Alte und neue Gesichter in Pinkafeld

Es war wohl die kürzeste Gemeinderatssitzung seit Langem in der Stadtgemeinde. Nach einer knappen Stunde waren alle Tagesordnungspunkte abgehandelt. Dazu gehörte die Angelobung aller Gemeinderäte, bei der Bürgermeister Kurt Maczek schmunzelnd meinte: „So und das ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich auch einen dritten Nationalratspräsidenten als Gemeinderat angelobe“, und schüttelte Norbert Hofer, der zukünftig für die FPÖ im Gemeinderat sitzt, die Hand. Hofer ist nicht der einzige „Neue“ im Gemeinderat, auch in anderen Fraktionen gibt es neue Gesichter, wie die Tochter von Bürgermeister Maczek, Angelika Maczek.

Zwei Vizebürgermeister für die Stadtgemeinde

Nach der Angelobung der Gemeinderäte wurde über das Amt des Vizebürgermeisters entschieden. In dieser Frage waren sich die Fraktionen gleich einig, in Pinkafeld solle es weiterhin zwei Vize geben. Das Amt des erstens Vizebürgermeisters steht, nachdem sie bei der Wahl gleich vier Mandate dazugewonnen hat, der ÖVP zu. Übernommen wird es von Carina Laschober-Luif. Zum zweiten Vize wurde Adrian Kubat (SPÖ) gewählt.

Anschließend ging es weiter mit der Wahl der restlichen Stadtratmitglieder. Für die SPÖ ziehen der ehemalige Vizebürgermeister Franz Rechberger und Martin Krammer ein. Die ÖVP stellt Patrizia De Lellis-Mejatsch und Franz Dampf als Stadträte.

Kurz vor Ende der Sitzung hakte bei dem Punkt „Allfälliges“ Gemeinderat Edurad Posch (NEOS) noch ein, um ein paar Worte zu sagen. So ein schnelles Sitzungsende könne ja nicht so einfach hingenommen werden, meinte Posch im Zuge seiner Wortmeldung und kassierte zahlreiche Lacher von all jenen, die wissen, wie lange die Sitzungen sonst oft gehen.

FPÖ stellte bereits Antrag für nächste Sitzung

Einige Tage nach der Sitzung reichte die FPÖ schon zwei Anträge für die nächste Sitzung ein. In einem wird die Projektierung eines Kreisverkehrs im Bereich der „Steinermangerstraße-Schlossgasse-Meierhofplatz vorgeschlagen, im anderen wird der Bürgermeister ersucht ein „Verkehrskonzept Innenstadt“ vorzulegen. Neben den zwei Anträgen hat die FPÖ auch eine Anfrage eingebracht, und zwar zum Thema „explodierende Energiekosten“ für die Stadt.

