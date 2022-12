Energie für die Region aus Markt Allhau

Der Tierarzt Christoph Haller betreibt in Markt Allhau den größten Rinderstall Österreichs. Außerdem leitet er das Bullinarium, in dem der Landwirt Infotainment für KonsumentInnen und LandwirtInnen anbietet und so über die Hintergründe der Kreislaufwirtschaft informiert.

Foto: Haller