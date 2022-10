Diebstahl am Friedhof Oberwart

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch in Pinkafeld, Bezirk Oberwart, ein auf einem Grabstein eines Familiengrabes befestigtes metallenes Kreuz gewaltsam abgerissen und an sich genommen. Von einem Gemeindearbeiter konnte das Kreuz unweit vom Tatort aufgefunden werden. Es dürfte dort durch die Täter abgelegt und hinterlassen worden sein.

Ein Zusammenhang zu ähnlichen Vorfällen am Friedhof Friedberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Sachbeschädigung.

