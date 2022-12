Kriminalität Paar aus Pinkafeld nach Kindesentziehung in der Steiermark gefasst

E in Ehepaar, das seinen Sohn am Dienstagabend in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) der Obhut des Jugendamts entrissen hatte, ist noch in der Nacht auf Mittwoch in Graz festgenommen worden. Der Zwölfjährige konnte wieder dem Jugendamt übergeben werden, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark.