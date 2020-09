Neben der evangelischen Kirche und der Burgarena in Stadtschlaining wird heuer auch der neue REDUCE Kultursaal in Bad Tatzmannsdorf in den Festivalablauf eingebunden.

„Die Corona-Pandemie hat alle gesellschaftlichen Bereiche hart getroffen. Besonders schwerwiegend waren die Auswirkungen für den Kunst- und Kultursektor. Das Land Burgenland hat versucht, diese Nachteile abzufedern – einerseits mit einem durchaus herzeigbaren Ersatzprogramm im Verantwortungsbereich der Kulturbetriebe Burgenland, andererseits mit einem Hilfspaket für Kunst- und Kulturschaffende. Die Corona-Krise ist aber noch nicht zu Ende. Umso erfreulicher ist es, dass hier im Südburgenland mit dem Klangfrühling ein starkes Lebenszeichen der burgenländischen Kultur gesetzt wird. Mit diesem lebendigen, qualitativ hochstehenden und interessanten Programm wird das Festival seinem internationalen Ruf, den es sich durch ein Höchstmaß an Professionalität erworben hat, einmal mehr gerecht“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Programmpräsentation im „REDUCE Kultursaal“ in Bad Tatzmannsdorf.



Musikalisch umrahmt wurde diese Präsentation von Ferhan und Ferzan Önder. Die beiden Ausnahmepianistinnen werden am 19. September das Eröffnungskonzert in der evangelischen Kirche Stadtschlaining bestreiten. Davor findet im Rahmen eines Festaktes auch die Präsentation des musikalischen EU-Projektes „gemeindeKLANG“ mit dem burgenländischen Erfolgsensemble „Da Blechhauf´n“ statt. Am 20. September wird dann die Schauspielerin Adele Neuhauser gemeinsam mit Edi Nulz im „REDUCE Kultursaal“ in Bad Tatzmannsdorf ihr Programm „MYTHOS“ erstmals im Burgenland präsentieren. Anschließend geht es zur „Tafelmusik“ ins REDUCE Resort.



Das Duo „Die Strottern“ kommt am 26. September mit Liedern, begleitet von Gitarre und Geige, voll Poesie, Humor, Schmerz und Liebe in den „REDUCE Kultursaal“. Am 27. September gestaltet der „KLANGfrühling“ den schon traditionellen Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Stadtschlaining mit der G-Dur-Messe von Wolfgang Amadeus Mozart. Der virtuose Abschluss erfolgt dann am Nachmittag in der evangelischen Kirche Stadtschlaining: Der französisch-deutsche Pianist David Fray spielt erstmals in Stadtschlaining die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Nähere Informationen und Details sind via Internet unter www.klangfruehling.at in Erfahrung zu bringen.

Kartenbestellungen nimmt das Tourismusbüro Stadtschlaining telefonisch unter 03355/2201-30 bzw. per E-Mail unter tickets@klangfruehling.at entgegen.