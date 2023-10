Ehemalige Synagoge in Oberwart soll wiederbelebt werden

Konkrete Pläne gibt es noch keine, aber die ehemalige Synagoge in Oberwart könnte ihren ursprünglichen Charakter wieder erhalten. Im Moment ist sie Standort der Musikschule. Die wird aber in den neue Bildungscampus übersiedeln.„Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die ehemalige Synagoge wiederbelebt wird“, sagte Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner im Rahmen des Spatenstichs zum neuen Campus, der 2025 fertig sein soll. „Wir machen uns da Gedanken, wir werden natürlich mit dem Land und den entsprechenden Gremien Kontakt aufnehmen, ob es möglich ist, die Synagoge ihrem früheren Zweck zuzuführen“, sagt Rosner. „Das hätte schon einen gewissen Charme, es wäre aber auch möglich, die Räumlichkeiten als Ort für Veranstaltungen zu nutzen. Kultur ist ein wichtiger Faktor in einer Stadt, für das gesellschaftliche Leben wäre das schon sehr interessant“, sagt Rosner.

Die Synagoge wurde im Jahre 1904 gebaut und eingeweiht. Für jüdische Kinder war auch eine eigene Schule vorhanden.