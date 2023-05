Kultureller Impuls in Willersdorf

„Offen“ ist eine Initiative des Landes um bildende Kunst sichtbar zu machen. Am 4. Juni öffnen über 130 KünstlerInnen ihre Ateliers, Werkstätten und Arbeitsräume.

Der aus El Salvador stammende Künstler Víctor Hugo Portillo zeigt seine Arbeiten im Pinterhaus in Willersdorf. Der Musiker Emanuel Schmelzer sorgt für die musikalische Umrahmung.

Kultureller Hotsport

Das Pinterhaus soll auch in Zukunft kulturelle Impulse setzen. wurde 1817 als erstes Schulhaus in Willersdorf gebaut und diese Funktion hatte es bis 1890. Dann war in dem Gebäude etwa 70 Jahre lang eine Fassbinderei untergebracht. Der Stadl wurde 1949 gebaut. Von 2004 bis 2010 gab es hier ein privates Schul- und Fassbindermuseum. 2014 wurde das Haus von Anna Thaller und Emanuel Schmelzer-Ziringer gekauft.

