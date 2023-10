Bad Tatzmannsdorf: 34 Ehrungen auf einen Streich

Es ist alles andere als selbstverständlich mehrere Jahrzehnte in ein und derselben Firma zu arbeiten. 34 MitarbeiterInnen der Kurbad Tatzmannsdorf AG sind dem Unternehmen treu geblieben und wurden für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Bei den Ehrungen wurden dieses Mal zwei Jahrgänge zusammengefasst: Die Arbeitnehmer:innen wurden dabei für acht Mal 20 Jahre, einmal 25 Jahre, 15 Mal 30 Jahre, neun Mal 35 Jahre und einmal 45 Jahre geehrt. „Viele von euch sorgen schon jahrelang dafür, dass sich die Gäste hier in Bad Tatzmannsdorf wohlfühlen – die MitarbeiterInnen sind also maßgeblich an der Genesung und Erholung beteiligt und leisten ganze Arbeit! Ich möchte mich im Namen der Arbeiterkammer Burgenland bei jeder und jedem Einzelnen herzlich bedanken!“, sagt AK-Burgenland Präsident Gerhard Michalitsch. „Trotz Pandemie, Teuerung und Energiekrise ist die Kurbad Tatzmannsdorf AG ein Fels in der Brandung“, betont Michalitsch.