Kurpark Bad Tatzmannsdorf in alten Ansichten

Ein neues Angebot bietet sich den BesucherInnen des Kurparks von Bad Tatzmannsdorf. Der Bad Tatzmannsdorfer Verein für Kultur, Umweltschutz und Ortsverschönerung (KUO) hat dort in Kooperation mit dem Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf einen neuen Themenweg errichtet. Er zeigt die ältesten Ansichten des Kurbereiches in Stichen und Lithografien vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Kurze Erklärungen und Originalzitate vervollständigen die Bilder. Der neue Rundgang wird am 26. August um 18 Uhr offiziell im Rahmen einer geführten Besichtigung der Öffentlichkeit präsentiert.

Direkter spannender Vergleich

„Auf neun Stelen montiert sind die Bilder an jenen Plätzen aufgestellt, wo sie ursprünglich aufgenommen wurden. Dadurch vermitteln sie einen Eindruck vom Zustand früherer Zeiten und lassen einen direkten Vergleich mit heute zu“, so der Obmann des KUO, Gert Polster. Andreas Leitner ist als Geschäftsführer des REDUCE Gesundheitsresorts dem örtlichen Kulturverein für die Initiative sehr dankbar. „Dieser retrospektive Rundgang wertet unseren Kurpark sowohl für die Gäste als auch die Bewohner:innen von Bad Tatzmannsdorf auf. Er veranschaulicht eindrucksvoll, wie eng Bad Tatzmannsdorf seit vielen Jahrhunderten mit dem Streben nach Gesundheit verbunden ist. Auf diese Entwicklung kann man hier in Bad Tatzmannsdorf zurecht stolz sein“, sagt Leitner.

Bunte Geschichte über Jahrhunderte gewachsen

Doch, haben auch Sie zu später Stunde das geheimnisvolle Licht bei den Quellen gesehen? Hoffentlich haben Sie nicht vor Schreck 16 Seidl Sauerwasser getrunken, wie es die Chronik von 1620 den Gästen rät? Wer den Stelen-Weg erkundet, sollte das Kurmuseum nicht auslassen. Denn 400 Jahre Kurtradition haben in Bad Tatzmannsdorf Geschichte geschrieben. Bei der Einrichtung und Gestaltung des Kurmuseums hat sich Helmut Sillner die Aufgabe gestellt, die Entwicklung des Kurortes anhand von Bildmaterial und gegenständlichen Exponaten interessierten Kurgästen und Ortsbewohnern anschaulich zu vermitteln. In einem gesonderten Raum wird die dörfliche Entwicklung des Ortes dargestellt. Einen dritten Schwerpunkt bildet das „Habsburger Zimmer“, das dem Kaiserpaar Franz Joseph I. und Elisabeth von Österreich gewidmet ist. Es enthält umfassendes Bildmaterial und wertvolle persönliche Gegenstände. und die Kurchronikecke im Reduce--Kurmittelhaus ist ohnehin einen besuch wert.