Auszeichnung für drei Schulchöre aus dem Bezirk Oberwart

Nach sechs Jahren Pause fand heuer endlich wieder das Landesjugensingen im Schloss Esterhazy statt. An drei Tagen stellten sich burgenländische Chöre aus unterschiedlichen Schultypen und -stufen im Haydnsaal einer Fachjury. Aus dem Bezirk Oberwart gaben der „Vox“-Chor der BAfEP Oberwart, der Wimmer Unterstufen Chor (WUC) sowie der Chor der Volksschule Weiden bei Rechnitz ihre einstudierten Lieder zum Besten. Insgesamt nahmen an der dreitägigen Veranstaltung 34 Chöre mit über 1.000 Sängerinnen und Sänger teil. Landesrätin Daniela Winkler würdigte die Leistungen der jungen Sängerinnen und Sänger mit den Chorleiterinnen und Chorleitern und überreichte abschließend die Urkunden.

Ziel des ÖJS (Österreichischen Jugendsingen) ist die Pflege und Förderung des Singens im Chor. „Musik verbindet und vor allem das gemeinsame Singen, hat eine ganz große Bedeutung. Singen bringt uns in Stimmung und lässt uns gemeinsam schöne Momente erleben. Es ist auch ein ergreifendes Gefühl, mit Musik und Gesang anderen schöne Momente zu bereiten. Darüber hinaus bestätigt uns die Wissenschaft, dass Musik und Singen die Entwicklung junger Menschen positiv beeinflusst. Daher ist es uns sehr wichtig, das Musizieren und gemeinsame Singen bereits im Kindesalter so früh als möglich zu fördern“, so Landesrätin Daniela Winkler bei der Übergabe.

