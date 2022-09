Serie von Einbruchsdiebstählen in Wien, NÖ, Salzburg & Bgld geklärt

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Die ersten Ermittlungen und die Spurensicherung wurden von Bediensteten der Polizeiinspektion Wiener Neudorf durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernommen.

Zufolge umfangreicher Ermittlungen und Spurenauswertung konnte ein 26-jähriger Rumäner als Beschuldigter ausgeforscht werden.

Der 26-Jährige konnte am 2. Februar 2022 bei einem Einbruchsdiebstahl in einen Baucontainer im Stadtgebiet von 1230 Wien wahrgenommen werden.

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich führten die Anhaltung des Täterfahrzeuges im Stadtgebiet von Perchtoldsdorf durch. Während der Anhaltung legte der 26-jährige Beschuldigte den Retourgang ein und rammte ein Dienst-Kfz, wodurch dieses beschädigt wurde.

Der Beschuldigte konnte von den Einsatzkräften festgenommen werden. Ein weiterer Beschuldigter, ein 26-jähriger rumänischer Staatsbürger, trat gegen zwei Bedienstete, wodurch diese verletzt wurden. Ihm gelang eine kurze Flucht, bevor er festgenommen werden konnte. Dabei verletzte er einen weiteren Beamten.

Die beiden Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Einem beschuldigten rumänischen Staatsbürger im Alter von 18 Jahren gelang, trotz der Abgabe von mehreren Schreckschüssen, die Flucht. Er wurde aufgrund eines EU-Haftbefehles in Tschechien festgenommen und am 25. Mai 2022 nach Österreich ausgeliefert und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Durch weiterführende Ermittlungen konnten noch ein 21-jähriger, ein 28-jähriger und 33-jähriger rumänische Staatsbürger als Beschuldigte ausgeforscht werden.

Aufgrund eines EU-Haftbefehles wurde der 33-Jährige und der 28-Jährige in Rumänien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Sie wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Der 21-jährige Beschuldigte verbüßt in Rumänien eine Haftstrafe.

Die festgenommenen Beschuldigten zeigten sich teilweise geständig.

Der rumänischen Tätergruppe konnten insgesamt 1 versuchter und 11 vollendete Einbruchsdiebstähle in Wien, Niederösterreich, Salzburg und Burgenland in unterschiedlicher personeller Zusammensetzung zugeordnet werden.

Die Beschuldigten stahlen aus Baucontainern Werkzeuge und verbrachten diese nach Rumänien, um sie dort zu verkaufen. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 417.000, - Euro.

