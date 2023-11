Auf den Spuren des Heiligen Martin

Als junger Soldat soll er seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt haben. Dann trat er zum Christentum über, legte das Schwert nieder und gründete ein Kloster. Die Bewohner von Tours in Frankreich machten ihn zum Bischof. Der Rest ist Geschichte. Wer sich auf die Spuren des Heiligen Martin begibt, hat zu allererst ein Ziel. Die römische Siedlung Savaria – Oberwarts Partnerstadt, das heutige Szombathely in Ungarn. Knapp 40 km östlich von Oberwart wurde der Heilige Martin geboren und 1.700 Jahre später dreht sich in der Stadt immer noch alles um ihn.

„Hic natus est sanctus martinus“ - Hier wurde der Heilige Martin geboren – heißt es in einer Inschrift in der Martinskirche in Szombathely. Stimmt aber nicht ganz, sagen die Historiker. Dort wo die Kirche steht, befindet sich heute ein Friedhof.

Reliquie in der Bischofskirche

Den deutschen Namen Steinamanger verdankt die Stadt übrigens auch den Römern. Überreste des Isis-Tempels sind im Museum von Szombathely zu sehen. Ein Reliquie in der Bischofskirche zeigt einen Schädelknochen des Heiligen. Dazu eine Ausstellung und Pilgerreisen ohne Ende. Das wäre Stoff genug, um über grenzüberschreitende Projekt nachzudenken, die es bislang aber noch nicht git.

Begraben wurde der Heilige Martin übrigens in Tours in Frankreich. Die Kuppel der Basilika grüßt Pilger schon von Weitem und das Gotteshaus beherbergt das Grabmal Bischofs von Tours, das schon kurz nach seinem Tode zum Wallfahrtsort wurde. Das war am 8. November 397 und daran hat sich bis heute nichts geändert.