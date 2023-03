Marcel Schwarz, der jüngste Bergbauer des Burgenlandes

Werbung

Marcel Schwarz aus Dreihütten ist der jüngste Bergbauer des Burgenlandes. Der 21-jährige mit Schwerpunkt Milchwirtschaft arbeitet auf über 600 Metern Seehöhe. Die Rinder haben einen wunderbaren Fernblick und der Landwirt kann sich keinen besseren Job vorstellen. „Die Landwirtschaft hat mich schon als kleines Kind interessiert. Ich war oft mit meinem Opa auf den Feldern unterwegs und für mich war rasch klar, dass ich die Landwirtschaftliche Fachschule besuchen werde. Für mich wäre kein anderer Beruf in Frage gekommen“, sagt Marcel Schwarz, der seine Ausbildung in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Kirchberg absolvierte und als Facharbeiter abschloss. „Wir sind ein burgenländischer Bergbaubetrieb und allein diese Bezeichnung ist schon etwas Besonderes. Ich lege großen Wert auf Kreislaufwirtschaft. Unsere Tiere bekommen nur das Futter, das auf unseren Flächen wächst und der Mist der abfällt, kommt dann wieder als Dünger auf unsere Flächen. Unsere Milchkühe nutzen die Weide ganzjährig, die Jungrinder sind den ganzen Sommer über auf der Weide“, sagt der Landwirt.

Langjähriger Familienbetrieb

Die Eltern von Marcel sind außerhalb der Landwirtschaft berufstätig, helfen aber auch aus, wenn Not am Mann ist. Die Freundin hilft mit. Der Betrieb ist ein Familienbetrieb, anders wäre das gar nicht möglich. „Wir haben natürlich auch mit den steigenden Energiekosten zu kämpfen. Was uns auch zu schaffen macht, ist der Tierärztemangel. Vor kurzem hatte eine Kuh Probleme bei der Kalbung. Leider war das an einem Feiertag und wir haben erst nach über zehn Anrufen einen Tierarzt gefunden, der Zeit hatte. Zum Glück ist das Ganze gut ausgegangen - Kuh und Kalb sind wohlauf“, erzählt Schwarz. ÖVP-Landwirtschaftssprecherin Carina Laschober-Luif will für gute politische Rahmenbedingungen sorgen. „Regionale Herkunft hat Geschmack. Die Lebensmittelerzeugung vor Ort bringt Sicherheit in der Versorgung, Wertschöpfung in die Regionen, sichert Arbeitsplätze und schont durch kurze Transportwege unser Klima. Junge, engagierte Landwirte wie Marcel Schwarz kann man nur unterstützen“, sagt die ÖVP-Abgeordnete.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.