Wahlen im Fokus

Der Burgenländische Bauernbund tritt bei der Landwirtschaftskammer-Wahl am 26. März in allen Bezirken an. Ex-Minister und Ex-Landesrat Niki Berlakovich ist der Spitzenkandidat des Burgenlandes und in dieser Funktion stellte er die KandidatInnen des Bezirkes Oberwart in der Halle Portschy, in Podler vor. Die Spitzenkandidatin im Bezirk ist Maria Portschy aus Podler. Peter Wachter (Deutsch Schützen), Carina Laschober-Luif (Pinkafeld), Martin Koch (Markt Allhau), Christoph Unger (Rumpersdorf), Walter Mühl (Jormannsdorf), Jürgen Kappel (Schmiedrait), Christopher Imrek (Oberwart), Walter Kaiser (Rechnitz), Thomas Frey (Jabing), Johannes Resch (Litzelsdorf), Philipp Deutsch ( Badersdorf), Stefan Resetar (Schachendorf) und Juliana Szabo (Unterwart) sind die weiteren Kandidaten.

Abgedeckt werden alle bäuerlichen Produktionssparten und Erwerbsarten in der Region. Regionalität zu fördern, ist dabei ein wesentlicher Punkt.

