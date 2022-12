Theaterverein Unterwart: 40 Jahre in einem Buch

Werbung

Kurz vor Weihnachten präsentierte der Theaterverein Unterwart sein Buch mit vielen Fotoaufnahmen aus den vergangenen Jahren in der alten Schule in Unterwart. Auch eine Filmvorführung stand am Programm. Das alles anlässlich des 40-jährigen Jubiläums, wie Obmann Ferdinand Szabo erklärte: „Das feierten wir heuer im Sommer. Dazu haben wir jetzt ein Buch entworfen.“ Damit wollte man die in Unterwart gesund gelebte Theater-Tradition verewigen.

„Theater gespielt wird hier schon immer. Die erste Aufführung gab es bereits 1920 im damaligen Gemeinde-Gasthaus“, so Szabo. „1982 gründete sich dann der organisierte Verein. In unserem Buch haben wir viele Bilder von Aufführungen und Proben, aber auch Zeitungsberichte gesammelt.“

In der langen Tradition hat vor allem das ungarisch-sprachige Theater hohen Stellenwert. Szabo präsentiert dazu einen für Außenstehende wohl kuriosen Fakt: „Bis dato gab es bei uns nur ungarisch-sprachige und kein deutsch-sprachiges Theaterstück.“ Das soll sich aber bald ändern: „Unser nächstes Ziel ist es, auch auf Deutsch aufzuführen.“

Die Zeit der Corona-Pandemie ausgenommen, spielt der Theaterverein regelmäßig zwei- bis dreimal im Jahr. Zum 40er bleibt zu hoffen, dass das noch lang so bleibt. Und vielleicht gibt es dann ja bald ein Buch mit neuen Erinnerungen.

