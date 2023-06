Pratscher überragte beim Charity Night Run

Vollbild

Obmann Helmut Unger (r.) und Wolfgang Tauss (Mitte) freuten sich mit ihrem Vereinskollegen Dieter Pratscher (l.) über seinen Sieg beim Jubiläums-Lauf in Großpetersdorf. Der LC Tiger Stinatz am Start. Christine Siegl, Urusla Theiler, Rudolf Grandits, Roswitha Grandits, Ursula Zsifkovits, Karin Six, Martin Pittl und Alfred Grandits. Robert Hötschl, Michael Pock, Michael Krenn, Antonia Angermayer, Julia Jandl, Thomas Tiefengraber und Christoph Schmalzer. Michael Strobl-Halper mit Felix und Franziska und Martin und Neele Kroboth. Team Diakonie Südburgenland. Erwin Wagner, Elena Weschitz, Andrea Wagner, Margit Nemeth, Christine Ulreich, Vanessa Horvath, Selina Weschitz, Saskia Six, Martina Röhrling, Annemarie Imre und Andreas Röhrling. Streckenaufsicht. Feuerwehrkommandant Michael Konrad, Jennifer Puhr, Karl Gmoser, Jeremy Karolyi und Nico Marlovits. Dieter Pratscher, Wolfgang Tauss und Helmut Unger. Thomas Gabriel, Landtagsabgeordnete Doris Prohaska und Bertram Unger. Fleißige Helfer. Fritz und Petra Wurglits, Fritz Wurglits, Katrin Herbst und Christian Kolonovits. Lisa-Kristin Mazur, Nora Mazur, Yvonne Mazur und Martin Kroboth. Anna Hassanow, Elena Böhm, Timur Eskin und Leon Kiss. Das Team der Mittelschule Kohfidisch. Katharina Brunner, Judith Jani-Fank, Marlene Ladovitsch, Eva Koller und Petra Eberhardt. Sportliche Familie. Sophie, Helene und Melanie-Maria Paul. Finisher im Nordic Walking Bewerb. Martin Wölfer, Dominik Dragosits und Wolfgang Dunst. Brigitte Illigasch und Bettina Taschner mit dem Sieger des Nordic Walking Bewerbs, Ewald Illigasch. Viktor Wurglits, Siegfried Schneller, Bene Tiewald und Werner "Flupo" Pimperl. Vizebürgermeister Lukas Faulhammer, Landtagsabgeordnete Doris Prohaska, Andreas Kahr und Bürgermeister Harald Kahr. Sportliches Paar. Jutta Gangoly holte im Nordic Walking Bewerb Platz 6, Laci Gangoly Platz 15 beim NightRun light über die Distanz von 4 Kilometer. Große Freude im Ziel. Johanna Rienesl und Rene Karoly.

