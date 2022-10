Stars der Industrie: Wirtschaftskammer zeichnete Lehrlinge aus

Vollbild

Frauenpower. Jale Anja Kopper ist bei dem Unternehmen Parador Parkettwerke in Güssing angestellt und konnte mit ihren tollen Leistungen ebenfalls eine Ehrung abstauben. Für ein Foto posierte sie gemeinsam mit Firmenpräsentantin Christa Potzmann. Fünf auf einen Streich. Fünf Lehrlinge des Unternehmens Unger Stahlbau mit Sitz in Oberwart wurden ausgezeichnet. Am Bild: Georg Reisner, der Ausbilder der Lehrlinge Patrick Wagner, Rene Herlicska, Lukas Kelemen, Timo Radits und Alexander Sinowerski. Zufriedene Gesichter bei den Mitarbeitern des Unternehmens Aptiv Services Austria GPD mit Firmensitz in Großpetersdorf. Am Bild: Betriebsrat Patrick Schlemmer, Sascha Adelmann, Andreas Baldasti, Ausbilder David Schrampf und Benjamin Böckl. Glückliche Lehrlinge, stolze Chefs. Auch Lehrlinge des Unternehmens Nikitscher Metallwaren mit Firmensitz in Pinkafeld wurden ausgezeichnet. Am Bild: Geschäftsführer Jürgen Poandl, Rafael Bleier, Lehrlingsauszubildende Jessica Karner, Jaquline Bleier, Manuel Zinkl, Nico Kaipel und Ewald Kaipel der Leiter des Bereiches Lehrlingsausbildung. Zahlreiche Auszeichnungen gingen in den südlichsten Bezirk. Von der Firma Lenzing Fibers mit Sitz in Heiligenkreuz wurden dort sieben Nachwuchstalente ausgezeichnet. Für ein Foto posierten Lenzing Fibers Geschäftsführer Ronald Erkinger, der Lehrlingsausbilder Peter Kahr, Matthias Werner, Ausbilder Patrik Hirschbeck, Hannes Lang, Jakob Pumm, Lukas Szombath, Ausbilder Franz Böö, Oliver Stelzer, Patrik Steindl, Raphael Knorr und Lehrlingsausbilder Christian Pock.

