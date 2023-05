Neustift an der Lafnitz: Florianis zeigten ihr Können

Zwei Trupps stellten sich der Herausforderung in Silber, ein weiterer in Bronze. Unter Anwesenheit von Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Kinelly und Haupbewerter Stefan Weisz zeigten die Floiranis ihr Können.

Bei der Leistungsüberprüfung wurde ein Verkehrsunfall simuliert. Nach der theoretischen Überprüfung und der Gerätekunde wurde die Mannschaft in Trupps eingeteilt. Jeder Trupp hatte in Folge verschieden Aufgaben zu erledigen, die in sich zusammen ein Gesamtbild und den perfekten Einsatzablauf ergaben. So wurde unter Zeitdruck unter anderem die Einsatzstelle abgesichert, die verletzte Person geborgen, ein zweifacher Brandschutz aufgebaut und mittels Aggregat und Scheinwerfer die Unfallstelle ausgeleuchtet.

Am Ende zeigten sich die Bewerter vom Können der Feuerwehr beeindruckt. Das neuartige an dieser Überprüfung ist, dass sie auch von Feuerwehren ohne hydraulischem Rettungssatz durchgeführt werden kann – so wie eben von der Feuerwehr Neustift. Ziel ist es, bis zum Eintreffen größerer Wehren bestmöglich zu agieren.

