Pinkafeld: HTL-Karrieretag ein voller Erfolg

150 Betriebe aus Industrie und Wirtschaft und mehr als 10 Fachhochschulen und Universitäten, die ihre Karrieremöglichkeiten vorstellten – das waren die Highlights am traditionellen Karrieretag in der HTL Pinkafeld. „Wir haben am Ende unserer Ausbildung zwei Produkte, die ganz herausragend sind. Das sind die wissenschaftlich orientierten Diplom- und Abschlussarbeiten, von denen wir heuer 80 haben. Und das ist natürlich der Karrieretag, diese große Leistungsschau, wo man sieht, wie sehr unsere Absolventen gefragt sind“, sagte HTL-Direktor Wilfried Lercher im Zuge seiner Eröffnungsrede. Maturanten und Schüler der vierten Jahrgänge hatten zwei Tage lang die Möglichkeit, Kontakte zu möglichen Arbeitgebern zu knüpfen und das Interesse war dementsprechend hoch. „Die Zahl an ausstellenden Firmen zeigt das große Interesse an gut ausgebildeten Technikern der vier Abteilungen Bautechnik, Elektronik, Gebäudetechnik und Informatik“, freute sich Willfried Lercher.

