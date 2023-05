Avita feiert 20. Geburtstag

Das AVITA in Bad Tatzmannsdorf ist 20 Jahre alt. Die AVITA-Therme hieß bei der Gründung noch Burgenlandtherme und alles was man heute unter dem Namen AVITA Resort kennt, ist kontinuierlich gewachsen. „Der Eröffnungs-Festakt fand am 27. April 2003 statt. Im ersten Jahr verzeichneten wir 35.000 Nächtigungen, heute sind es 50.000“, erinnert sich Geschäftsführer Peter Prisching. „Das Hotel hatte 52 Mitarbeiter, in der Therme waren es 40. Inzwischen kommen wir auf 160 Mitarbeiter insgesamt“, sagt Prisching, der das Erfolgsrezept des Hauses auf einen gemeinsamen Nenner bringt. „Ich bin davon überzeugt, dass die einzigartige Eigentümerstruktur mit all unseren Kommanditisten maßgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens beiträgt. Es herrscht eine Geschlossenheit im Sinne der Sache, was zu einer enormen Zugkraft beiträgt. Projekte können schnell und effizient durchgeführt werden. Wir sehen uns als Leitbetrieb aus der Kraft der Region für die Region“, erklärt Prisching.

Der Prophet im eigenen Land

„Ich bin sehr stolz, was da in meinem Heimatort bewegt wurde“, sagt Peter Prisching. „Die Geschichte mit dem Propheten im eigenen Land ist ja bekannt, mich erfüllt das mit Demut, denn so eine Chance zu bekommen, ist etwas ganz Besonderes und der Erfolg ist nur mit einem funktionierenden Team möglich“, sagt Prisching. „Da braucht es auch viel Vertrauen der Eigentümer und da bin ich schon sehr dankbar“, sagt der Geschäftsführer des AVITA-Ressorts, der natürlich auch mit Energiekrise und Teuerungen zu kämpfen hat. „Wir haben Maßnahmen gesetzt und mit einer Photovoltaikanlage und mit Biomasse reagiert. Trotzdem ist das extrem, wir hatten im 1. Quartal so viele Energiekosten wie im Vorjahr im ganzen Jahr. Wir geben das nicht an den Gast weiter, sondern agieren mit Reserven, aber auch das muss man sich erst einmal erarbeiten“, so Prisching der überzeugt ist, dass auch dieser Energie-Brocken wieder kalkulierbar wird. Was die Ziele betrifft gibt es klare Vorstellungen. „Wir sind hoch motiviert, die Pläne betreffen das gesamte Ressort, aber was genau das ist, möchte ich noch nicht sagen. Da bitte ich um Verständnis“, sagt Prisching.

Das AVITA verfügt über 108 Zimmer und einen SPA-Bereich mit Sauna, Innen- und Außenbecken und einem Naturbadeteich. Die Hotelgäste haben direkten Zugang zur AVITA-Therme. Die Markenstrategie des Hauses hat sich im Laufe der Jahre ebenfalls gewandelt - von einer Dreimarken - zu einer Einmarkenstrategie. Das Resort hat sich nach und nach erweitert und wuchs zu einem großen Ganzen.

