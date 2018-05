Wer in seinem Leben mehr krank als gesund war, der weiß, dass der Wunsch nach Gesundheit mehr als nur ein frommer Wunsch ist.

Leonhard ist 20 Monate alt und krank. Sehr krank. Der kleine Junge aus dem Bezirk Oberwart leidet an Leukämie, die wenige Monate nach seiner Geburt diagnostiziert wurde. Heißt: Leonhard hat in seinem erst so kurzen Leben bereits vieles durchgemacht.

Eine erste Stammzellentransplantation konnte die Krankheit nicht besiegen, jetzt suchen die Eltern von Leonhard wieder verzweifelt nach einem geeigneten Spender, der das Leben ihres Sohnes retten könnte. Die gute Nachricht: Jeder von Ihnen, liebe Leser, hat vielleicht die Möglichkeit, Leonhard das Leben zu retten! Und nicht nur Leonhard, denn weltweit warten viele Leukämie-Patienten auf lebensrettende Stammzellen oder passendes Knochenmark, um ihre Krebserkrankung besiegen zu können.

Aus diesem Grund findet am Freitag, den 1. Juni, von 10 bis 17 Uhr, im Oberwarter Krankenhaus eine Typisierungsaktion statt, bei der getestet wird, ob man als Spender in Frage kommt.

Chancen stehen bei 1 : 500.000

Barbara Pelzmann, Fachärztin für Innere Medizin, wird bei der Typisierungsaktion vor Ort sein und erklärt: „Dabei werden drei Milliliter Blut abgenommen und ein ausführliches Informationsgespräch findet statt. Kein großer Aufwand, um sich als Spender registrieren zu lassen und zum Lebensretter werden zu können.“ Jede gesunde Person zwischen 17 und 45 Jahren, die mindestens 50 Kilo wiegt, kann an der Aktion am 1. Juni, im Oberwarter Krankenhaus teilnehmen und sich testen lassen. In Österreich ist gerade einmal ein einziges Prozent (!) der Bevölkerung als Stammzellenspender registriert.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Leukämie-Patient den passenden Spender findet, beträgt 1: 500.000, für 15 Prozent der Erkrankten sogar 1: zig Millionen. Wer also an der Typisierungsaktion in Oberwart teilnimmt, dessen Daten werden in der weltweiten Datenbank anonym gespeichert.

Bitte spenden Sie! Bitte helfen Sie Leonhard und allen anderen Menschen, die an Leukämie leiden, denn: Wer nur ein einziges Leben rettet, rettet bekanntlich die ganze Welt.

Jede Typisierung kostet 50 Euro. Helfen Sie mit einer Geldspende:

Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum

AT953207309900115022