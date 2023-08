Spezielles Lernprogramm in Oberwart

Bildungslandesrätin Daniela Winkler besuchte gemeinsam mit Sozial- und Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann den Standort des Lern- und Feriencamps in der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Oberwart. „Das Motto lautet an allen Standorten gleich: Gemeinsam lernen, spielen, kreativ sein und die Zeit genießen“, sagte Landesrätin Daniela Winkler. „Das Wort Miteinander bekommt hier einen ganz neuen Stellenwert. Hier sind die Kinder mit Behinderung ein wertvoller Teil der Gemeinschaft. Diese Camps sind ein gutes Beispiel wie es gelingt Barrieren abzubauen und bringen uns unserem Ziel: Eine Gesellschaft, in der sich alle ganz selbstverständlich begegnen, näher“, ergänzte Landesrat Leonhard Schneemann.

Unterstützung für das abwechslungsreiche Programm gab es von 150 burgenländischen Vereinen und Organisation.