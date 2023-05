Am 1. Juni (19.30 Uhr) präsentiert die Literatengruppe des 1. Pannonischen Lesetheater beim Kaplan in Bad Tatzmannsdorf ihr berühmtes Lesetheater. In diesem Jahr tragen Helga Gschiel, Renate Musser, Barbara Prietl, Josefine Reiter und Walter Schweiger verschiedene Texte aus eigener Feder, aber auch von ausgewählten Autoren zum Thema „Der Sinn des Lebens vor“. Beim Eintritt gilt freie Spende.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.