Literaturweg am Csaterberg feiert Geburtstag

Geburtstagsfest am Csaterberg. Die Literaturtage des Oberwarter Verlagshauses edition lex liszt 12 sind zehn Jahre alt. Von Freitag 8. September bis Sonntag 10.September gibt es ein rundes Programm und zum Jubiläum einige Novitäten. Neben den Literaturtagen gibt es nun ganzjährig die Möglichkeit, den Literaturweg zu begehen. Ein südburgenländisches Highlight„Im Südburgenland sind die in der zweiten Septemberwoche stattfindenden Literaturtage ein Highlight. Der Erfolg gibt uns Recht, denn wir haben jährlich einen Zuwachs an Besucherinnen, die von nah und Fern kommen, um den Literaturweg zu beschreiten“, sagt Horst Horvath, das Mastermind hinter den Literaturtagen und dem Literaturweg. „Begonnen hat Alles mit einer Idee, bei den Burgenländischen Schitagen, in Altenmakrt/Zauchensee und 10 Jahre sind es wert, Teile zu erneuern. Die bestehenden 31 Stationen werden um 11, vor allem am Hochcsarter, erweitert. So hat man noch mehr Möglichkeit die vielen jungen, burgenländischen AutorInnen besser kennen zu lernen“, erklärt Horvath. Umfassende Portraits der Autoren auf jeder der 42 Tafeln wird einem Autor oder einer Autorin Platz für ein Portrait und für einen Textauszug aus dem aktuellen Werk geboten. Weiters gibt es über den QR-Code die Möglichkeit den Buchauszug akustisch zu genießen. „Die Hauptschule Kohfidisch besuchte unseren edition lex liszt 12 Stand auf der Buchmesse Leipzig und dabei wurde der Grundstein für die am Freitag, 8. September, Vormittag, stattfindenden AutorInnen-Gespräche, mit Lesungen und Schreibwerkstatt, exklusiv für SchülerInnen, gelegt“, berichtet Horst Horvath über die Kooperation mit Direktor Helmut Kainz und der Mittelschule Kohfidisch.

Zur Wanderung am Samstag sagt Horst Horvath: „Wir werden einen Teil der Stationen erwandern. Bei den neuen Tafeln wird es Lesungen von A-Z, von Katrin Bernhardt bis Anton Zimmermann geben. Zu den bereits sechs bestehenden Bänden wird der siebte Band der Jungen Literatur Burgenland präsentiert und musikalisch begleitet wird dieser Tag von Bertie Unger. Start ist um 16:00 Uhr, beim Infopoint.“

Dazu wird es am Sonntag, beim Buschenschank Bradl, ab 11 Uhr erstmalig einen Literarischen-Frühshoppen mit musikalischer Untermalung durch die Sound Sisters und Tilli & Dieter, moderiert von Raoul Eisele, geben. Gleichzeitig werden zwei Anthologien, von jungen AutorInnen, präsentiert. Der Infopoint wurde vom Computerfachmann Michael Holzhacker auf den neuesten Stand gebracht. Hier bekommt man Information über den Literaturweg, Kulturtermine, die Umgebung und kann durch die komplette AutorInnenliste scrollen, am Bankerl Platz nehmen und sich in aller Ruhe an den von den Autorinnen gelesenen Texten erfreuen.