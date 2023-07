Bezirk Oberwart: Wahre Liebe schafft alles

Mit dem offenen Umgang ihrer Leukämie-Erkrankung auf ihrem Facebook-Blog hat Lisa Schuh bewiesen, dass es sich lohnt zu kämpfen. Den Kampf ihres Lebens hat die mittlerweile 28-Jährige gewonnen. Wie sie selbst sagt, aber nur, weil sie Leben wollte und ihr Familie, Eltern und ihre Schwester ihr in der schwersten Zeit unglaublich viel Kraft gegeben haben. Einer, der nie von Lisas Seite wich, war ihr Freund Jürgen, mit dem sie seit mittlerweile acht Jahren durchs Leben geht. „Er ist der beste Mann der Welt und der Mann, mit dem ich hoffentlich alt werden darf“, sagt Lisa Schuh überglücklich, die seit wenigen Tagen übrigens einen neuen Nachnamen trägt, nämlich Jost.

Das Paar hat sich im Familienkreis am Samstag das Ja-Wort gegeben. „Es war klein, fein, gemütlich und es war unser Tag“, erzählt sie freudestrahlend, um im selben Atemzug auf die vergangenen Jahre Rückschau zu halten. „Durch die Krebserkrankung wurde unsere Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Vor allem haben wir uns beide aber bewiesen, uns bekommt nichts und niemand auseinander, auch kein schwerer Blutkrebs. Jürgen und meine Familie sind immer da für mich und dafür will ich Danke sagen.“ Denn auch, „wenn die Beziehung in den letzten Jahren nicht immer perfekt war, hat uns die Leukämie gelehrt, dass es genau so, wie es eben ist, perfekt ist. Denn so durften wir herausfinden, dass unsere Liebe bedingungslos ist. In guten, wie in schlechten Zeiten. Wir halten das aus.“

