Der Traum vom Leben am Land

„Wir haben schon lange von einer eigenen Frühstückspension geträumt“, beginnen Monika und Robert Posch im Innenhof ihres urigen Vierkanthofes zu erzählen.

Während der Corona Pandemie reifte der Traum der jetzigen Wahlburgenländer immer weiter aus. Raus aus Wien - rein ins ländliche Idyll. „Zuerst haben wir vor allem im Speckgürtel rund um Wien nach einer neuen Bleibe gesucht, bis wir dann durch Zufall diesen Hof in Litzelsdorf entdeckten“, blickt Robert auf die nicht ganz so einfache Suche nach einer neuen Bleibe zurück. Ein Schmunzeln läuft ihm über die Lippen: „Schon bei der Zufahrt zu unserem jetzigen Hof haben wir gewusst: Der ist es. Wir konnten unsere Freunde dann kaum mehr verbergen.“

Weil es sich auf drei Beinen leichter steht

Auf den über 400 Quadratmetern Wohnfläche und mehr als 1000 Quadratmetern Grund ist in den letzten Monaten das Herzensprojekt der beiden entstanden, „der HofRat“. Das Hofprojekt hat nicht nur ein, sondern gleich drei verschiedene Standbeine. In dem Hof gibt es einen kleinen Hofladen, eine Ferienwohnung und ein Gästezimmer, außerdem werden Seminare und Workshops angeboten. Im Mittelpunkt stehen bei dem gesamten Konzept die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. „Für uns sind diese Themen schon lange sehr wichtig. Wir achten auch im „der HofRat“ sehr darauf, nur nachhaltige Produkte anzubieten und vor allem mit anderen regionalen Unternehmen zusammenzuarbeiten und Ressourcen zu schonen“, erklärt Monika Posch, die selbst eine Ausbildung im Bereich Traditionelle Europäische Naturheilkunde abgeschlossen hat.

In Litzelsdorf hätten sich die „Zuagroasten“ seit der Eröffnung gut eingelebt. „Wir mögen die Gemeinschaft und sind sehr dankbar dafür, so gut aufgenommen worden zu sein“, meint Robert.

Zum Abschied drückte dieser seinen Besuchern noch eine Visitenkarte für Rückfragen in die Hand. Aber nicht irgendeine, sondern eine besondere Karte. In das Papier sind Samen eingearbeitet. Wird die Visitenkarte in Stücke zerrissen und in die nasse Erde gelegt, wird sie zu einen „Bienenschmaus“ - also Blumen mit Blüten, die den summenden Insekten ganz besonders schmecken.

