Bei drei Besuchen lernen die Kinder, wie ein Bibliotheksbesuch abläuft — vom Aussuchen des Buches, bis zur Ordnung in der Bücherei. Coronabedingt beendeten die mittlerweile schon Volksschulkinder den Bibliotheksführerschein frühzeitig. Zum Abschluss erhielten sie den Bibliotheksführerschein in Form einer Urkunde, in dem ihnen bestätigt wird, dass sie die Bücherei kennengelernt haben und selbstständig nutzen können.

Die Urkundenübergabe wurde situationsbedingt im kleinen Rahmen in der Bücherei Litzelsdorf von Kindergartenleiterin Daniela Weber den Kindern überreicht. Auch nach der Aktion sind die Kinder mit ihren Familien eingeladen, das umfangreiche Angebot an Büchern, Hörbüchern, Spielen, DVD`s, Tonies und Zeitschriften zu nutzen. Die Bücherei legt besonderen Wert auf Leseförderung und ein aktuelles Medienangebot für ihre stärkste Zielgruppe „Familie“.