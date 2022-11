Mühle nach 111 Jahren in neue Hände übergeben

Werbung

Seit über 100 Jahren ist die Sagmeister Mühle aus dem Ortsbild nicht wegzudenken, nach einer dreijährigen Suche steht jetzt fest: „Die Mühlsteine“ werden sich auch weiterhin drehen, aber unter neuen Besitzern.

„Wir haben schon länger gewusst, dass aus unserer Familie keiner mehr die Mühle übernehmen wird, auch sonst hat sich kein Nachfolger ergeben. Vor drei Jahren haben wir uns dann dazu entschieden, auf einer Website speziell für Müller die Mühle zu inserieren“, erzählt der ehemalige Geschäftsführer Heinz Konrad.

Nach vier Generationen soll die Mühle also aus der Hand gegeben werden, und zwar an jemanden, der sie wie bisher mit vollem Herzblut weiterführen möchte. Nach zwei Jahren hatte die Suche dann ein Ende.

Die Familie Pot aus Sachsen hat vor rund einem Jahr Kontakt mit Heinz Konrad aufgenommen und Interesse an der Mühle angemeldet.

Nach dem ersten Kennenlernen stand dann fest, die Sagmeister Mühle wird ihren Besitzer wechseln. „Wir sind froh passende Nachfolger gefunden zu haben“, freut sich Heinz Konrad mit einem lachenden und einem weinenden Auge, dass die Mühle in neue Hände wandert.

Im Sommer zogen die Pots dann mit Sack und Pack von Sachsen nach Litzelsdorf.

Von Anfang August bis Ende Oktober arbeiteten sie Seite an Seite mit dem ehemaligen Geschäftsführer Heinz Konrad im Betrieb, um die Übernahme so einfach wie möglich zu gestalten und auch die Kunden gut kennenzulernen.

Das Know-how, dass die Pots in die Mühle mitbringen, überzeugte Heinz Konrad dabei immer wieder und zeigt: Die Mühle wird in guten Händen sein. Immerhin ist Herr Pot Müller in fünfter Generation und hat genauso wie seine Frau einen Meisterbrief.

Inzwischen hätten sich die Pots in ihrer neuen Heimat gut eingelebt, besonders die zwei Kinder seien bereits gut integriert. In der Mühle sei ebenfalls ein sehr gutes Miteinander entstanden, das zeigt sich auch beim Augenschein vor Ort kurz vor der offiziellen Übergabe, bei dem Alt und Jung gemeinsam miteinander anpackten.

Mit Anfang November haben die Pots die Mühle dann ganz übernommen, wichtig ist ihnen nach der Übernahme besonders eines, sie möchten weiterhin zuverlässige Partner für die Kunden der Mühle bleiben. „Wir wollen dem Kundenstock weiterhin eine sehr gute Qualität liefern und die Arbeit so weiterführen wie bisher“, so die Pots zu ihren Zielen für die Zukunft.

