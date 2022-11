Obstverwertung: Cider statt Saft

Werbung

Vor vier Jahren wurde das Projekt „Litschdorfer Apfelsaft“ erstmals gestartet. Die Idee dahinter: Menschen aus der Gemeinde, die selbst zu viele Äpfel haben und gerne welche spenden möchten, aber auch jene, die Hilfe beim „Klauben“ brauchen, können sich bei der Gemeinde melden. Diese holt die Äpfel dann ab und lässt aus ihnen Saft pressen.

Dieses Jahr wird aus den Äpfeln erstmals kein Saft gepresst, sondern Cider gemacht. „Das Projekt ist die vergangenen Jahre so gut angelaufen, dass wir jetzt immer noch Saft vom Vorjahr haben“, erzählt Bürgermeister Jürgen Resch. Darum hätte sich die Gemeinde nun kurzerhand dazu entschieden, anstelle von Saft Cider aus den gesammelten Äpfeln machen zu lassen. „Das ist mal was Neues“, so Litzelsdorfs Bürgermeister.

Insgesamt werden rund 2500 Kilogramm gesammelte Äpfel verarbeitet werden. Diese wurden nach dem Sammeln an Willibald Kienegger aus Neustift an der Lafnitz übergeben, der durch seinen MOUST Cider schon jede Menge Erfahrung im Cider machen hat. „Der Cider wird noch vor Weihnachten fertig sein“, berichtet Bürgermeister Jürgen Resch.

Verkostet werden kann der „Litschdorfer Cider“ dann, genauso wie der „Litschdorfer Apfelsaft“ bei Veranstaltungen im Dorf, aber auch in den örtlichen Wirtshäusern.

Der Erlös aus dem Verkauf wird dann für verschiedene Umweltprojekte in der Gemeinde verwendet.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.