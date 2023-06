Post geht zukünftig im „Terrassen Lodn“ ab

Pakete, Briefe und Co. können in der Gemeinde derzeit beim örtlichen Postpartner im Naturkostladen „Natürlich Bischof“, aufgegeben werden. Mit 30. Juni schließt dieser, eine neue Betreiberin wurde mit Alexandra Hermann aber bereits gefunden, berichtet Alois Mondschein, der Leiter der Postpartner freudig.

Hermann betreibt derzeit den Gasthof Sonnenterrasse, den Postpartner möchte sie in den Räumlichkeiten unterhalb des Gasthofes, in denen er derzeit untergebracht ist, weiterführen. Er soll in einen neuen Nahversorger mit dem Namen „Terrassen Lodn“ eingebettet werden. „Wir möchten im “Terrassen Lodn“ zukünftig Grundnahrungsmittel aus der Region anbieten zum Beispiel gutes, frisches Bauernbrot. Außerdem wollen wir mit regionalen Betrieben wie der Sagmeistermühle zusammenarbeiten“, erzählt Alexandra Hermann, für die die Regionalität der Produkte im Mittelpunkt steht. Maßgeblich unterstützt wird diese bei dem Projekt “Terrassen Lodn“ von ihrer Tochter Evelyn, die zukünftig im Laden stehen wird.

Der Postpartner wird von Alexandra und Evelyn Hermann ab Anfang Juli betrieben werden: “Es soll einen nahtlosen Übergang von den alten zu den neuen Betreibern geben“, bestätigt Alois Mondschein.

