Sozialprojekt „Zeit fia di“: Hilfe aus der Nachbarschaft

Mit dem Sozialprojekt „Zeit fia di“ möchte die Gemeinde ältere Menschen dabei unterstützen, so lange wie möglich selbstständig in ihrer vertrauten Umgebung mit einer hohen Lebensqualität wohnen zu können.

Das Projekt basiert auf einem alt bekannten Konzept, dass so ähnlich auch von der Nachbarschaftshilfe Plus umgesetzt wird. Ehrenamtliche HelferInnen aus der Gemeinde übernehmen Fahr- und Begleitdienste für Hilfsbedürftige, besuchen diese, gehen mit ihnen spazieren und übernehmen kurzzeitige Kinderbetreuungsdienste und die Haustier- und Hausbetreuung bei Krankheit oder in der Urlaubszeit.

Anders als bei der Nachbarschaftshilfe Plus wird die Koordination nicht von einem Standortkoordinator, sondern von der Gemeinde selbst übernommen. „Das Projekt Nachbarschaftshilfe Plus ist sehr kostenaufwendig und mit einer hohen Investitionssumme verbunden, darum haben wir uns dazu entschieden, vorerst einmal unser eigenes Projekt zu starten“, erklärt Bürgermeister Jürgen Resch.

Im Zuge des Projektes ist auch schon eine Veranstaltung geplant, am 21. März wird ein gemeinsames Mittagessen abgehalten werden.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.