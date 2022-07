Wechsel an SPÖ Partei-Spitze

Werbung

Bereits im Mai stellte die SPÖ ihren Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahlen vor. Schon damals wurde verkündet, Heinz Hermann soll, wenn es nach der SPÖ geht, Bürgermeister im Ort werden. „Mit Heinz Hermann steht ein erfahrener Mann und ein echter Litzelsdorfer an der Spitze“, hieß es damals seitens der SPÖ.

Diese gab nun im Rahmen ihrer Generalversammlung bekannt, dass Heinz Hermann nun auch den Parteivorsitz der SPÖ vom bisherigen Obmann Karl Grünwald übernehmen werde.

„Wir sind mit einem Top-Team für die kommenden Wahlen sehr gut aufgestellt und haben das Ziel, führende Kraft in Litzelsdorf zu werden“, so der 51-Jährige nach der Übernahme.

Weiters bedanke sich Heinz Hermann, der als Abteilungsleiter beim AMS in Oberwart arbeitet, mit einem Litzelsdorf-Geschenkkorb bei seinem Vorgänger. Dieser wünschte dem Familienvater alles Gute für die kommende Bürgermeisterwahl und sicherte seine volle Unterstützung zu.

Bürgermeister Resch wird ebenfalls kandidieren

Ins Rennen um das Bürgermeisteramt wird Heinz Hermann gegen den amtierenden Bürgermeister Jürgen Resch (ÖVP) gehen.

Dieser gab nun ebenfalls seine Kandidatur bekannt. Resch ist seit knapp vier Monaten im Amt, nachdem sein Vorgänger Peter Fassl dieses im Februar überraschend abgab.

„Die letzten Wochen waren nicht nur eine herausfordernde, sondern auch eine schöne Zeit. Nach langer und reichlicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen, bei der Bürgermeisterwahl als Bürgermeister zu kandidieren“, erklärte Bürgermeister Jürgen Resch. Dieser bedankte sich außerdem bei allen, die ihn in der Zeit der Eingewöhnung unterstützt haben und ihm zur Seite standen. Weiter verwies Resch auf zahlreiche Projekte, die er in den letzten Monaten bereits umgesetzt hat. Für die Zukunft liege dem 43-Jährigen besonders der Zusammenhalt und das Gemeinsame sowohl im Gemeinderat als auch bei Vereinen und in der Bevölkerung am Herzen.

Sein Ziel sei es, die Lebensqualität im Ort zu erhalten und diese durch weitere Ideen und Projekte zu verbessern, meinte Bürgermeister Jürgen Resch abschließend.

