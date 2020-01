Florianis eilten zu Brand in Garage .

Am Mittwochabend wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld zu einem Brandeinsatz in einem Rohbau in der Wienerstraße (ehemaliges Kasernengelände) alarmiert. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit einem ELF (Einsatzleitfahrzeug) einem ULF (Universallöschfahrzeug), einem RLF (Rüstlöschfahrzeug) und achtzehn Mann zum Brandeinsatz aus. Anrainer hatten eine Rauchentwicklung auf der Baustelle beobachtet und die Feuerwehr alarmiert.

Aus ungeklärter Ursache waren in der Garage eines in Rohbau befindlichen Gebäudes Baumaterialien (Faserplatten, Paletten, Zementsäcke) in Brand geraten. Sofort wurde ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung mittels HD- Rohr vorgeschickt. Bereits nach wenigen Minuten konnte „Brand Aus“ gegeben werden. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurden letzte Glutnester lokalisiert und abgelöscht. Nach rund einer Stunde konnte wieder eingerückt werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit.