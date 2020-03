Am Donnerstag wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart zu einem Brandmeldealarm (BMA) beim Abfall Logistikcenter in Oberwart alarmiert.

Bei der Ankunft am Einsatzort konnte bereits Brandgeruch festgestellt werden, während der Erkundung wurde vom Einsatzleiter aufgrund der großen Rauchentwicklung sofort nachalarmiert.

Ein Atemschutztrupp konnte den Brand rasch eindämmen. Die nachrückenden Kameraden stellten die Wasserversorgung sicher, während Mitarbeiter der Firma den Müllhaufen mittels Bagger verteilten, um bessere Löschmaßnahmen zu erzielen. Ein weiterer Vorteil war die vorhandene Sprinkleranlage, die den Brand eindämmen, jedoch nicht vollständig löschen konnte. Bereits nach kurzer Zeit konnte Brand aus gegeben werden. "Brandmeldeanlage sind ein wichtiger Teil des Brandschutzes. Aufgrund dieser Anlagen kann ein Brand rasch gelöscht und ein größerer Schaden verhindert werden", so die Feuerwehr.